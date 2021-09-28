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Спорт / Соревнования

Участникам ралли в Псковской области придётся предъявить ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации

28 сентября 2021 года, 14:00

Всем участникам финала Кубка России по ралли, который пройдет в Псковской области 1-2 октября, необходимо будет предъявить сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Об этом «Псковской правде» сообщил организатор гонки, президент региональной Федерации автоспорта Олег Мыслевич.

Участникам ралли в Псковской области придётся предъявить ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации

Фото: Елена Лешкина

Он отметил, что данные требования также будут предъявлены всем, кто задействован в организации соревнований. Олег Мыслевич также подчеркнул, что в рамках финала Кубка России не состоится официальная церемония открытия гонок. В связи с ограничительными мерами, введенными в Псковской области в рамках противодействия распространения коронавируса, соревнования пройдут без зрителей, а награждение состоится только для спортсменов.

По его словам, на данный момент для судейских бригад уже закуплены необходимые средства индивидуальной защиты. Для входа в штаб ралли необходимо будет пройти термометрию.

«В чём нам помогла пандемия, так это в том, чтобы по-новому организовать процесс регистрации участников. Теперь все документы мы принимаем в электронном виде, поэтому время нахождения участников на регистрации в штабе удалось минимизировать. Теперь это занимает 2-3 минуты», – рассказал Олег Мыслевич.

Участникам ралли в Псковской области придётся предъявить ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации

Фото: Елена Лешкина

Олег Мыслевич также обратил внимание на количество гонщиков, которые будут участвовать в финале Кубка России по ралли – заявлено 66 экипажей.

«Это очень неожиданно, мы приятно удивлены. Такого большого количества не было в этом сезоне ни на одном этапе Чемпионата и Кубка. Возможно, это потому, что сезон заканчивается – у нас последняя гонка этого года», – подчеркнул организатор гонки.

В этом году в ралли будут участвовать экипажи от Владивостока до Пскова. «Это здорово! К нам едут из самых дальних точек страны! «Пушкинские Горы» из встретят хорошей погодой и прекрасными пейзажами Бежаницкой возвышенности и пушкинских мест», – отметил Олег Мыслевич.

Президент региональной Федерации автоспорта уверен, что в свободное время гонщики побывают на экскурсиях по Псковской области. По его словам, участники ралли «Псков» уже арендовали катер для поездки на экскурсию по Талабским островам. «Гонщики – люди активные, любят активный отдых, впечатления, интересующиеся историей», – отметил Олег Мыслевич.

В этом году протяженность трассы ралли составит около 200 километров, 102 километра из них составят скоростные участки. По словам Олега Мыслевича, она будет мало отличаться от прошлогодней. Впервые в рамках финала Кубка России по ралли на первом спецучастке движение будет организовано в образную сторону относительно предыдущего сезона.

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