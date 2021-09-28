Участникам ралли в Псковской области придётся предъявить ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации

Всем участникам финала Кубка России по ралли, который пройдет в Псковской области 1-2 октября, необходимо будет предъявить сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Об этом «Псковской правде» сообщил организатор гонки, президент региональной Федерации автоспорта Олег Мыслевич.



Он отметил, что данные требования также будут предъявлены всем, кто задействован в организации соревнований. Олег Мыслевич также подчеркнул, что в рамках финала Кубка России не состоится официальная церемония открытия гонок. В связи с ограничительными мерами, введенными в Псковской области в рамках противодействия распространения коронавируса, соревнования пройдут без зрителей, а награждение состоится только для спортсменов. По его словам, на данный момент для судейских бригад уже закуплены необходимые средства индивидуальной защиты. Для входа в штаб ралли необходимо будет пройти термометрию. «В чём нам помогла пандемия, так это в том, чтобы по-новому организовать процесс регистрации участников. Теперь все документы мы принимаем в электронном виде, поэтому время нахождения участников на регистрации в штабе удалось минимизировать. Теперь это занимает 2-3 минуты», – рассказал Олег Мыслевич.