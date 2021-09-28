20 медалей Чемпионата и Первенства СЗФО завоевали псковские пловцы

Команда по плаванию из Псковской области завоевала 20 медалей Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В команду из Псковской области по плаванию вошли 17 воспитанников СШОР «Барс». Чемпионат и Первенство СЗФО в этом году проходили в городе Тосно Ленинградской области.

Абсолютными победителями соревнований стали мастера спорта России по плаванию Варвара Степанова на дистанции 100 м брассом и Андрей Селягин на дистанции 200 м.

Андрей Селягин занял два первых места на дистанциях 50 м и 100 м на спине. Также он стал бронзовым призером на дистанции 50 м баттерфляем. Варвара Степанова на Первенстве получила золотую медаль в соревновании на дистанции 50 м брассом и серебряную – на дистанции 200 м брассом.