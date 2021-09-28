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Спорт / Соревнования

20 медалей Чемпионата и Первенства СЗФО завоевали псковские пловцы

28 сентября 2021 года, 13:35

Команда по плаванию из Псковской области завоевала 20 медалей Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

20 медалей Чемпионата и Первенства СЗФО завоевали псковские пловцы

Фото администрации Псковской области

В команду из Псковской области по плаванию вошли 17 воспитанников СШОР «Барс». Чемпионат и Первенство СЗФО в этом году проходили в городе Тосно Ленинградской области.

Абсолютными победителями соревнований стали мастера спорта России по плаванию Варвара Степанова на дистанции 100 м брассом и Андрей Селягин на дистанции 200 м.

Андрей Селягин занял два первых места на дистанциях 50 м и 100 м на спине. Также он стал бронзовым призером на дистанции 50 м баттерфляем. Варвара Степанова на Первенстве получила золотую медаль в соревновании на дистанции 50 м брассом и серебряную – на дистанции 200 м брассом.

20 медалей Чемпионата и Первенства СЗФО завоевали псковские пловцы

Фото администрации Псковской области

В Первенстве на дистанции 200 м баттерфляем победил кандидат в мастера спорта Ярослав Поляков. Серебро выиграли кандидаты в мастера спорта Мария Селякова (50 м брассом), настасия Щеглова (100 м и 200 м брассом) и Владимир Мельников (200 м на спине), а также Алексей Владимиров (400 м комплексным плаванием).

20 медалей Чемпионата и Первенства СЗФО завоевали псковские пловцы

Фото администрации Псковской области

Бронзу на дистанции 800 м вольным стилем выиграл кандидат в мастера спорта Леонид Гуленко.

Всего в Чемпионате и Первенстве СЗФО приняли участие свыше 250 спортсменов из девяти регионов РФ. За время соревнований было разыграно 42 комплекта наград.

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