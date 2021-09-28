Еще 159 человек заразались коронавирусом в Псковской области

За минувшие сутки, 27 сентября, в Псковской области зафиксировали еще 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирус обнаружили у 36 жителей Псковской области (всего 17 тыс. 265), в Великих Луках – 33 (всего 8 тыс. 232).

17 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Псковском районе (всего 4 тыс. 105), 14 – в Невельском районе (всего 1 тыс. 966), 13 – в Островском районе (всего 2 тыс. 313). Восемь человек заболели в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 211), по шесть – в Опочецком (всего 1 тыс. 359) и Великолукском (всего 1 тыс. 257) районах.

Пять жителей региона заразились коронавирусом в Стругокрасненском районе (всего 674), четыре – в Себежском районе (всего 876), по три – в Порховском (всего 1 тыс. 503) и Новосокольническом (1 тыс. 350) районах, по два – в Печорском (всего 916) и Усвятском (всего 327) районах.

По одному новому случаю зафиксировали в Плюсском (всего 880), Гдовском (всего 790), Новоржевском (всего 697), Пушкиногорском (всего 587), Палкинском (всего 519), Пустошкинском (Всего 495) и Красногородском (всего 444) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 50 тыс. 101 человек, выздоровели – 42 тыс. 846, в том числе 54 – за минувшие 24 часа. Умерли 769 жителей региона. На данный момент проведено 538 тыс. 490 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 86 – за прошедшие сутки.