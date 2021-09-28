Депутаты единогласно поддержали назначение Бориса Елкина и. о. главы администрации Пскова

Депутаты Псковской городской Думы единогласно поддержали назначение Бориса Елкина исполняющим обязанности главы администрации Пскова. На сессии 28 сентября за его кандидатуру проголосовали 20 парламентариев, пишет Псковское агентство информации.

Также депутаты согласовали прекращение полномочий Александра Братчикова на посту главы администрации города. Он досрочно уходит с этой должности в связи с получением мандата депутата Псковского областного Собрания по результатам сентябрьских выборов.

Кроме того, на сессии депутаты поддержали уход из гордумы своего коллеги Олега Брячака. Он также получил мандат депутата Псковского областного Собрания.

Новый глава администрации Пскова будет утверждён по результатам конкурса. Борис Елкин уже заявил о своём намерении принять в нём участие.