ДТП стало причиной пожара в нежилом доме в Гдовском районе

Причиной пожара в нежилом доме Гдовского района стало дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Возгорание в нежилом строении произошло 27 сентября в районе 19 часов вечера в деревне Плесна Гдовского района. Грузовой автомобиль, в результате дорожно-транспортного происшествия, врезался в дом и загорелся. Первыми тушить пожар начали местные жители, которые и вызвали пожарных.

Сотрудники спецслужбы находились на месте до 3 утра, контролируя, чтобы огонь не перекинулся на сарай с сеном и соседние дома, которые находились поблизости.

