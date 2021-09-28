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Происшествия / ЧП

ДТП стало причиной пожара в нежилом доме в Гдовском районе

28 сентября 2021 года, 12:20

Причиной пожара в нежилом доме Гдовского района стало дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

ДТП стало причиной пожара в нежилом доме в Гдовском районе

Фото: газета «Гдовская заря»

Возгорание в нежилом строении произошло 27 сентября в районе 19 часов вечера в деревне Плесна Гдовского района. Грузовой автомобиль, в результате дорожно-транспортного происшествия, врезался в дом и загорелся. Первыми тушить пожар начали местные жители, которые и вызвали пожарных.

Сотрудники спецслужбы находились на месте до 3 утра, контролируя, чтобы огонь не перекинулся на сарай с сеном и соседние дома, которые находились поблизости.

ДТП стало причиной пожара в нежилом доме в Гдовском районе

Фото: газета «Гдовская заря»

Как отмечают очевидцы, на тот момент в транспортном средстве находились два человека. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

Причины произошедшего уточняются.

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