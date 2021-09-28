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Спорт / Соревнования

Финал Кубка России по ралли состоится в Псковской области 1-2 октября

28 сентября 2021 года, 11:51

В Псковской области 1-2 октября состоится финал Кубка России по ралли. Гонка получила название «Пушкинские Горы — 2021» и пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов, сообщили «Псковской правде» в Федерации автоспорта Псковской области.

Финал Кубка России по ралли состоится в Псковской области 1-2 октября

На участие в ралли заявки подали 66 экипажей. Спортсмены приедут в Псковскую область из Асбеста, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Смоленска, Ярославля, Хабаровска, Тулы, Челябинска, Сочи, Нижнего Новгорода, Волгограда, Владивостока и Минска (Белоруссия).

В ралли примут участие четыре гонщика из Псковской области и все они будут бороться за победу в зачёте «Наша классика», где соревнуются отечественные автомобили с приводом за заднюю ось. Так, Денис Баулин будет читать стенограмму пилоту из Санкт-Петербурга Василию Гаккелю (номер экипажа 63), Ольга Стебихова будет выступать со штурманом Полиной Лучун из Санкт-Петербурга (номер экипажа 68). Полностью псковским будет только один экипаж под стартовым номером 65 в составе Павла Захарченко (Псков) и Бориса Бадещенкова (Великие Луки).

Финал Кубка России по ралли состоится в Псковской области 1-2 октября

1 октября участникам предстоит проехать один скоростной участок, который пройдёт по территории Новоржевского района. Старт намечен на 17:00.

Основным гоночным днём будет 2 октября. Первый экипаж уйдёт на трассу в 10:00 из центра Новоржева. За два дня гонщиков ждут семь скоростных участков общей протяжённостью более 102 километров. Вся трасса ралли составит 202 километра.

Финиш первой машины запланирован на 16:40. Гонщиков будут встречать на центральной площади Новоржева. Вечером этого же дня пройдёт награждение победителей.

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