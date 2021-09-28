Александр Братчиков покидает пост главы администрации Пскова

28 сентября глава администрации Пскова Александр Братчиков покидает свой пост. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Решение о прекращении его полномочий будет принято депутатами Псковской городской Думы в ходе тайного голосования на очередной 55-й сессии гордумы.

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила Александра Братчиков за проделанную работу на благо псковичей и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности в Псковском областном Собрании депутатов.