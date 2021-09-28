Александр Братчиков покидает пост главы администрации Пскова

28 сентября глава администрации Пскова Александр Братчиков покидает свой пост. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
28 сентября глава администрации Пскова Александр Братчиков покидает свой пост. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Решение о прекращении его полномочий будет принято депутатами Псковской городской Думы в ходе тайного голосования на очередной 55-й сессии гордумы.
Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила Александра Братчиков за проделанную работу на благо псковичей и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности в Псковском областном Собрании депутатов.