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Политика / Власть

Александр Братчиков покидает пост главы администрации Пскова

28 сентября 2021 года, 11:16

28 сентября глава администрации Пскова Александр Братчиков покидает свой пост. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Александр Братчиков покидает пост главы администрации Пскова

Фото: Дарья Хваткова

Решение о прекращении его полномочий будет принято депутатами Псковской городской Думы в ходе тайного голосования на очередной 55-й сессии гордумы.

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила Александра Братчиков за проделанную работу на благо псковичей и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности в Псковском областном Собрании депутатов.

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