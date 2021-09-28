Псковские таможенники обнаружили свыше 150 коробок с немаркированным табаком

152 коробки с немаркированной табачной продукцией были обнаружены на территории одной из транспортных компаний региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Коробки с 76 тысячами пачек немаркированных белорусских сигарет без акциозных марок РФ формировались сотрудниками организации для дальнейшей отправки транспортом в более 20 регионов России. Их собирались отправить в Курскую, Волгоградскую, Липецкую, Пензенскую, Омскую, Тюменскую и другие регионы РФ.

В рамках оперативных мероприятий сотрудниками Псковской таможни противоправная деятельность организации, занимающейся автомобильными перевозками, была пресечена.

Стоимость обнаруженной немаркированной табачной продукции ориентировочно составила более 3,8 млн рублей.

На данный момент, в рамках проверочных мероприятий, все найденные сигареты изъяты и переданы в органы внутренних дел Псковской области для проверки сообщения о преступлении согласно статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).