На портале Псковского агентства информации 28 сентября состоялась премьера первого фильма из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Первая серия посвящена самому древнему и загадочному храму Пскова - собору Иоанна Предтечи.

Фильм рассказывает историю храма, представляет связанные с ним легенды. Также в серию вошли рассказы краеведов, археологов и священнослужителей. «Первый выпуск станет самым загадочным. Ведь вокруг именно этого собора собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть - так и остается загадкой», - отметила автор цикла, журналист Лариса Малкова.