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Культура / Наследие

Состоялась премьера первого фильма из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

28 сентября 2021 года, 10:20

На портале Псковского агентства информации 28 сентября состоялась премьера первого фильма из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Первая серия посвящена самому древнему и загадочному храму Пскова - собору Иоанна Предтечи.

Фильм рассказывает историю храма, представляет связанные с ним легенды. Также в серию вошли рассказы краеведов, археологов и священнослужителей. «Первый выпуск станет самым загадочным. Ведь вокруг именно этого собора собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть - так и остается загадкой», - отметила автор цикла, журналист Лариса Малкова.

В цикл об архитектурных памятниках Пскова, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вошли фильмы о 10 соборах. Уникальные кадры, факты, инфографика, десятки специалистов расскажут о храмах псковской архитектурной школы.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по охране объектов культурного наследия.

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