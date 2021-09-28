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Общество

Шорт-лист нацпремии «Онегин» пополнился оперой Псковской филармонии

28 сентября 2021 года, 09:55

«Евгений Онегин» Псковской областной филармонии вошел в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин». Об этом сообщается на официальном сайте нацпремии.

Шорт-лист нацпремии «Онегин» пополнился оперой Псковской филармонии

Фото из Instagram-аккаунта Псковской филармонии

Как отметили организаторы, опера «Евгений Онегин» из Пскова вошла в шорт-лист в номинации «Событие». В ней также представлены постановки еще из 5 регионов России.

«Теперь просим вас держать кулачки за нас и нашу оперу «Евгений Онегин», которая была исполнена в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры», – поделились в Instagram-аккаунте филармонии.

Оперой «Евгений Онегин» на сцене Псковской филармонии в июне открылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.

Торжественное награждение победителей в восьми номинациях в рамках VI Национальной оперной премии «Онегин» состоится 11 ноября в Михайловском театре.

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