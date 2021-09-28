Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Без осадков и до +15 градусов прогнозируется в Псковской области 28 сентября

28 сентября 2021 года, 09:10

28 сентября в Псковской области в дневное время воздух прогреется до +10…+15 градусов, ночью температура воздуха будет держаться на отметке +0…+5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Без осадков и до +15 градусов прогнозируется в Псковской области 28 сентября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 28 сентября в Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадки в этот день ожидаются. Ветер восточных направлений умеренный. Ночью местами возможен туман.

В Пскове дожди не ожидаются. В дневное время столбики термометров будут показывать +11…+13 градусов, ночью температура воздуха опустится до +3…+5 градусов.

В Великих Луках осадки также не прогнозируются. Днём воздух прогреется до +12…+14 градусов, в ночное время температура воздуха будет держаться на отметке +2…+4 градуса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Директор Псковского педкомплекса: Мы на треть сократили количество контрольных работ
Псковская область занимает второе место по производству зерна и рапса в СЗФО
Открытие художественной выставки «Личный дневник» пройдет в Псковской областной библиотеке
Участникам ралли в Псковской области придётся предъявить ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации
20 медалей Чемпионата и Первенства СЗФО завоевали псковские пловцы
Еще 159 человек заразались коронавирусом в Псковской области
Депутаты единогласно поддержали назначение Бориса Елкина и. о. главы администрации Пскова
ДТП стало причиной пожара в нежилом доме в Гдовском районе
Финал Кубка России по ралли состоится в Псковской области 1-2 октября

Комментарии

Авторизация
No comments
Марафон доброты

Общество
28 сентября 11:00

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями
Батареи – огонь

Общество / Коммуналка
25 сентября 18:47

Батареи – огонь

Почему иногда приходится топить улицу
В сухом остатке

Общество / Здоровье
24 сентября 11:54

В сухом остатке