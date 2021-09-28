Без осадков и до +15 градусов прогнозируется в Псковской области 28 сентября

28 сентября в Псковской области в дневное время воздух прогреется до +10…+15 градусов, ночью температура воздуха будет держаться на отметке +0…+5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 28 сентября в Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадки в этот день ожидаются. Ветер восточных направлений умеренный. Ночью местами возможен туман.

В Пскове дожди не ожидаются. В дневное время столбики термометров будут показывать +11…+13 градусов, ночью температура воздуха опустится до +3…+5 градусов.

В Великих Луках осадки также не прогнозируются. Днём воздух прогреется до +12…+14 градусов, в ночное время температура воздуха будет держаться на отметке +2…+4 градуса.