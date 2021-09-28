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Общество

Три библиотеки откроются в Псковской области на этой неделе

28 сентября 2021 года, 08:32

На этой неделе в Псковской области откроют три муниципальных модельных библиотеки. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Три библиотеки откроются в Псковской области на этой неделе

Фото: Андрей Степанов

Открытие районной детской модельной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Печорская центральная районная библиотека» состоится 28 сентября в 15.00.

29 сентября в 12.00 откроется детская экологическая библиотека «Радуга» города Пскова.

Полонская библиотека-филиал №33 МБУК «Порховская централизованная библиотечная система» распахнет свои двери для читателей 30 сентября в 12.00.

Модельные библиотеки нового поколения выступят современным стандартном в работе региональных учреждений культуры и преобразуют библиотечную сферу Псковской области на более высокий уровень. 

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