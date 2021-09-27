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Общество / Образование

Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Псковской области

27 сентября 2021 года, 19:18

27 сентября в Псковской области подвели итоги регионального этапа 9-го всероссийского конкурса «Воспитатели России» и назвали имена победителей В 8-ми номинациях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Воспитатели получили награды за верность делу, профессионализм, оригинальность методических разработок по инклюзивной работе с детьми, физическому воспитанию, творческому развитию и вовлечению дошкольников в науку.

Награждение приурочено ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников. С профессиональным праздником от имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова работников сферы поздравил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Как он считает, работа воспитателя – фундамент в системе образования, а также первая и важнейшая ступенька длинного пути развития личности.

Андрей Ермаков считает, что такие конкурсы и площадки являются хорошей возможностью для обмена положительными практикам и развития своих навыков и компетенций.

В конкурсе «Воспитатели России» от Псковщины приняли участие 16 педагогов: из Пскова, Дедовичского, Бежаницкого и Невельского районов. Они представили методики работы с детьми, отличающиеся от массовой практики.

Победители регионального этапа представят Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Воспитатели России» в Москве уже в этом октябре.

С победителями и участниками можно ознакомиться ниже:

НоминацияМестоУчастник
 «Успешный воспитатель»1 местоВерховых Людмила Витальевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №26 «Ласточка», г. Псков

2 местоВасильева Надежда Михайловна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №41», г. Псков

3 местоЖурова Ирина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №32 «Чебурашка», г. Псков
 «Молодые профессионалы»1 местоМаликова Юлия Андреевна, воспитатель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47», г. Псков

2 местоАлексеева Анна Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок», р.п. Бежаницы

3 местоГубанова Лиля Георгиевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №24», г. Псков

УчастникМеженько Елена Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Аистёнок», г. Псков

УчастникЯковлева Гульнара Хайдаровна , воспитатель МАДОУ «Детский сад № 22 «Теремок», г. Псков
«Верность профессии»1 местоСергеева Галина Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок», р.п. Бежаницы

2 местоАндреева Лариса Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Аистёнок», г. Псков
«Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование»1 местоСтукова Елена Алексеевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Ручеёк», г. Псков
«Лучший профессионал образовательной организации»1 местоБогданова Вера Николаевна, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 6 «Звездочка», г. Псков

2 местоСтаркова Таисия Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №2 «Алёнушка» комбинированного вида», р.п. Дедовичи
«Лучшая методическая разработка занятия, сценария, мероприятия по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников»1 местоГоленищева Наталья Михайловна, руководитель физического воспитания МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №11 «Буратино», г. Невель
«Путь в науке»1 местоКаримова Сабина Викторовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17», г. Псков


«Педагог-инфлюенсер»1 местоГригорьева Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ Центр развития ребенка №55 «Загадка», г. Псков
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