Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Псковской области

27 сентября в Псковской области подвели итоги регионального этапа 9-го всероссийского конкурса «Воспитатели России» и назвали имена победителей В 8-ми номинациях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Воспитатели получили награды за верность делу, профессионализм, оригинальность методических разработок по инклюзивной работе с детьми, физическому воспитанию, творческому развитию и вовлечению дошкольников в науку.
Награждение приурочено ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников. С профессиональным праздником от имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова работников сферы поздравил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Как он считает, работа воспитателя – фундамент в системе образования, а также первая и важнейшая ступенька длинного пути развития личности.
Андрей Ермаков считает, что такие конкурсы и площадки являются хорошей возможностью для обмена положительными практикам и развития своих навыков и компетенций.
В конкурсе «Воспитатели России» от Псковщины приняли участие 16 педагогов: из Пскова, Дедовичского, Бежаницкого и Невельского районов. Они представили методики работы с детьми, отличающиеся от массовой практики.
Победители регионального этапа представят Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Воспитатели России» в Москве уже в этом октябре.
С победителями и участниками можно ознакомиться ниже:
|Номинация
|Место
|Участник
|«Успешный воспитатель»
|1 место
|Верховых Людмила Витальевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №26 «Ласточка», г. Псков
|2 место
|Васильева Надежда Михайловна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №41», г. Псков
|3 место
|Журова Ирина Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №32 «Чебурашка», г. Псков
|«Молодые профессионалы»
|1 место
|Маликова Юлия Андреевна, воспитатель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47», г. Псков
|2 место
|Алексеева Анна Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок», р.п. Бежаницы
|3 место
|Губанова Лиля Георгиевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №24», г. Псков
|Участник
|Меженько Елена Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Аистёнок», г. Псков
|Участник
|Яковлева Гульнара Хайдаровна , воспитатель МАДОУ «Детский сад № 22 «Теремок», г. Псков
|«Верность профессии»
|1 место
|Сергеева Галина Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок», р.п. Бежаницы
|2 место
|Андреева Лариса Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Аистёнок», г. Псков
|«Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование»
|1 место
|Стукова Елена Алексеевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Ручеёк», г. Псков
|«Лучший профессионал образовательной организации»
|1 место
|Богданова Вера Николаевна, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 6 «Звездочка», г. Псков
|2 место
|Старкова Таисия Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №2 «Алёнушка» комбинированного вида», р.п. Дедовичи
|«Лучшая методическая разработка занятия, сценария, мероприятия по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников»
|1 место
|Голенищева Наталья Михайловна, руководитель физического воспитания МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №11 «Буратино», г. Невель
|«Путь в науке»
|1 место
|Каримова Сабина Викторовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17», г. Псков
|«Педагог-инфлюенсер»
|1 место
|Григорьева Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ Центр развития ребенка №55 «Загадка», г. Псков