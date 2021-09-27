Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Псковской области

27 сентября в Псковской области подвели итоги регионального этапа 9-го всероссийского конкурса «Воспитатели России» и назвали имена победителей В 8-ми номинациях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Воспитатели получили награды за верность делу, профессионализм, оригинальность методических разработок по инклюзивной работе с детьми, физическому воспитанию, творческому развитию и вовлечению дошкольников в науку.

Награждение приурочено ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников. С профессиональным праздником от имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова работников сферы поздравил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Как он считает, работа воспитателя – фундамент в системе образования, а также первая и важнейшая ступенька длинного пути развития личности.

Андрей Ермаков считает, что такие конкурсы и площадки являются хорошей возможностью для обмена положительными практикам и развития своих навыков и компетенций.

В конкурсе «Воспитатели России» от Псковщины приняли участие 16 педагогов: из Пскова, Дедовичского, Бежаницкого и Невельского районов. Они представили методики работы с детьми, отличающиеся от массовой практики.

Победители регионального этапа представят Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Воспитатели России» в Москве уже в этом октябре.

С победителями и участниками можно ознакомиться ниже: