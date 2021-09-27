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Происшествия / ЧП

Обугленные останки двух человек нашли после пожара в Новоржевском районе

27 сентября 2021 года, 17:34

Следственный комитет РФ по Псковской области проводит проверку по сообщению о найденных 24 сентября в Новоржевском районе обуглившихся останках двух людей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Обугленные останки двух человек нашли после пожара в Новоржевском районе

Фото: Дарья Хваткова

Останки были найдены при расчистке пожарного мусора на месте сгоревшего жилого дома в деревене Новоржевского района. Они предположительно принадлежат 40-летнему хозяину жилплощади и его 48-летнему знакомому.

Предварительные данные указывают на то, что очаг возгорания находился в месте расположения дровяной печи.

Работа по установлению обстоятельств произошедшего продолжается.

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