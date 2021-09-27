Русское географическое общество поддержало проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

«Ваши фильмы должны объяснить людям, почему эти храмы уникальны, почему эти объекты вошли в список ЮНЕСКО, почему их надо посетить каждому, кто хочет сформировать у себя и детей код гражданина», - заявил первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров, комментируя цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Он подчеркнул, что Русское географическое общество всегда поддерживает подобные проекты.

«Я читаю, что есть места в нашей стране, которые каждый, кто хочет считаться нашим человеком, должен посетить. И Псков, наряду со Смоленском и Новгородом – это такие центры, откуда пошла наша земля. А храмы, даже если ты не верующий человек, необходимо посетить, чтобы увидеть эти темные иконостасы. Когда я их вижу, у меня, честно говоря, пробегают мурашки по спине», - поделился впечатлениями Илья Гуров.