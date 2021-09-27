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Культура / Наследие

Русское географическое общество поддержало проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

27 сентября 2021 года, 17:10

«Ваши фильмы должны объяснить людям, почему эти храмы уникальны, почему эти объекты вошли в список ЮНЕСКО, почему их надо посетить каждому, кто хочет сформировать у себя и детей код гражданина», - заявил первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров, комментируя цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Он подчеркнул, что Русское географическое общество всегда поддерживает подобные проекты.

«Я читаю, что есть места в нашей стране, которые каждый, кто хочет считаться нашим человеком, должен посетить. И Псков, наряду со Смоленском и Новгородом – это такие центры, откуда пошла наша земля. А храмы, даже если ты не верующий человек, необходимо посетить, чтобы увидеть эти темные иконостасы. Когда я их вижу, у меня, честно говоря, пробегают мурашки по спине», - поделился впечатлениями Илья Гуров.

28 сентября на портале Псковского агентства информации состоится премьера первого фильма из цикла. Он будет посвящён самому древнему храму Пскова - собору Иоанна Предтечи. В картину вошли эксклюзивные кадры, факты из истории храма,  рассказы  краеведов, археологов и священнослужителей. «Первый выпуск станет самым загадочным. Ведь вокруг именно этого собора собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается загадкой», - отметила автор цикла, журналист Лариса Малкова.

Цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» подготовлен при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

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