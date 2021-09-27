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Экономика / Деньги

388 миллионов рублей задолжали «Газпрому» «Псковские теплосети»

27 сентября 2021 года, 17:00

Компания «Газпром Межрегионгаз Псков» составила список самых крупных должников-потребителей природного газа по состоянию на 1 сентября 2021 года.

Первое место по долгам заняли «Псковские тепловые сети» и их задолженность в 388 851 804 рублей. На втором месте — ЖКХ Островского района, которые должны 88 123 597 рублей. С суммой долга в 77 550 045 рублей «Коммунальные услуги» Псковского района занимают третье место среди должников.

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
1. МП г. Пскова "ПТС"388 851 804,49312 304 446,39
2. МУП "ЖКХ" Островского района88 123 597,3685 851 117,76
3. МП Псковского района "Коммунальные услуги"77 550 045,6976 910 065,42
4. Порховское МПТСиК31 359 759,0031 338 119,54
5. МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района38 280 509,5338 103 567,69
6. МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"23 080 906,1922 488 174,83
7. МУП "Искра"16 440 374,2815 780 891,32
8. МП ЖКХ Дедовичского района19 265 348,7019 265 348,70
9. МУП "Невельские теплосети"17 371 255,0217 267 819,32
10. МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки15 198 335,380
11. Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"6 064 293,146 050 048,22
12. ОАО "Уют"796 439,97652 207,05
13. МУП "Палкинская ПМК"5 175,900
14. ООО "А2 Энергия"00
15. МП "Печорские теплосети"2 798,710
16. МУП "Локнянское ЖКХ"8 851,220
17. ООО "Теплый остров"1 253 712,640
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