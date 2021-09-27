388 миллионов рублей задолжали «Газпрому» «Псковские теплосети»

Компания «Газпром Межрегионгаз Псков» составила список самых крупных должников-потребителей природного газа по состоянию на 1 сентября 2021 года.

Первое место по долгам заняли «Псковские тепловые сети» и их задолженность в 388 851 804 рублей. На втором месте — ЖКХ Островского района, которые должны 88 123 597 рублей. С суммой долга в 77 550 045 рублей «Коммунальные услуги» Псковского района занимают третье место среди должников.

