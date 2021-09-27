388 миллионов рублей задолжали «Газпрому» «Псковские теплосети»

Компания «Газпром Межрегионгаз Псков» составила список самых крупных должников-потребителей природного газа по состоянию на 1 сентября 2021 года.
Первое место по долгам заняли «Псковские тепловые сети» и их задолженность в 388 851 804 рублей. На втором месте — ЖКХ Островского района, которые должны 88 123 597 рублей. С суммой долга в 77 550 045 рублей «Коммунальные услуги» Псковского района занимают третье место среди должников.
|Наименование
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|1. МП г. Пскова "ПТС"
|388 851 804,49
|312 304 446,39
|2. МУП "ЖКХ" Островского района
|88 123 597,36
|85 851 117,76
|3. МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|77 550 045,69
|76 910 065,42
|4. Порховское МПТСиК
|31 359 759,00
|31 338 119,54
|5. МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|38 280 509,53
|38 103 567,69
|6. МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|23 080 906,19
|22 488 174,83
|7. МУП "Искра"
|16 440 374,28
|15 780 891,32
|8. МП ЖКХ Дедовичского района
|19 265 348,70
|19 265 348,70
|9. МУП "Невельские теплосети"
|17 371 255,02
|17 267 819,32
|10. МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|15 198 335,38
|0
|11. Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|6 064 293,14
|6 050 048,22
|12. ОАО "Уют"
|796 439,97
|652 207,05
|13. МУП "Палкинская ПМК"
|5 175,90
|0
|14. ООО "А2 Энергия"
|0
|0
|15. МП "Печорские теплосети"
|2 798,71
|0
|16. МУП "Локнянское ЖКХ"
|8 851,22
|0
|17. ООО "Теплый остров"
|1 253 712,64
|0