Ректор ПсковГУ о победе в программе «Приоритет – 2030»: Мы шли к этому полтора года

27 сентября ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина рассказала о том, как вуз защищал в Москве программу «Приоритет-2030» на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Как отметила Наталья Ильина, фактически это программа стратегического развития университета, тесно связанная с развитием Псковской области и согласованная в администрации региона.

Ректор сообщила, что они представили модель сетевого вуза. В рамках программы были также были продемонстрированы проект создания союза университетов России и Белоруссии и проект непрерывного медицинского образования.

По словам Натальи Ильиной, она находилась на прямой связи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, лично отслеживавшим все этапы по защите программы ПсковГУ.

«Спасибо вузу за доверие, команде лидеров, которая представила проект, надеюсь, что коллектив, преподаватели и студенты, мы достойно выполним те требования кот поставлены. Мы шли к победе 1,5 года, мы сделали хороший старт, попав в когорту нескольких вузов. Главное показать, что вуз — это точка роста, сосредоточение профессиональной элиты», – подчеркнула ректор.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал ПсковГУ открытием программы «Приоритет-2030».



Подробнее об участии и победе Натальи Ильиной в проекте читайте здесь.