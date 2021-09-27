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Общество

Антициклон принесёт в Псковскую область бабье лето

27 сентября 2021 года, 15:30

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, что благодаря антициклону в регион придет бабье лето. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Антициклон принесёт в Псковскую область бабье лето

Фото: Дарья Хваткова

По словам метеоролога, с 27 сентября по 5 октября жителей Псковской области ожидают дневные температуры от +10 до +15 и от +9 до +14 градусов. Ночами столбик термометра будет опускаться до +1…+6 градусов.

«На севере области будет холоднее, чем на юге, потому что север будет ближе к центру антициклона, и там будет больше прояснений», - отметила Тала Нещадимова.

Погода в эти дни будет то малооблачной, то с переменной облачностью. Ветер ожидается восточный, юго-восточный, южный, более теплый.

По предварительным прогнозам, бабье лето будет состоять из нескольких частей.

«Практически без осадков погода может простоять до конца первой пятидневки октября. Есть вероятность, что после того, как в конце первой декады октября пойдут дожди, антициклон опять восстановится», – сообщила Тала Нещадимова.

О том, какую погоду ожидать псковичам в октября, читайте здесь.

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