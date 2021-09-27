Первая сессия Псковского областного Собрания нового созыва состоится 30 сентября

Первая сессия Псковского областного Собрания седьмого созыва пройдет 30 сентября. Решение об этом было принято на первом заседании оргкомитета, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Оргкомитет был избран в ходе первого собрания нового депутатского корпуса, которое организовала Избирательной комиссия Псковской области. Её председатель Игорь Сопов вручил парламентариям временные удостоверения.

Он пожелал народным избранникам конструктивной слаженной работы и выполнения данных в ходе предвыборной кампании общений. Игорь Сопов также подчеркнул, что теперь каждый должен работать на благополучие всех жителей региона, а не сторонников какой-то конкретной партии.

В состав оргкомитета, который займётся подготовкой первой сессии, вошли представители шести политических партий: от «Единой России» выдвинули Александр Котов, Игорь Дитрих, Александр Братчиков, Андрей Козлов, Виктор Остренко, Юрий Сорокин, Армен Мнацаканян и Алексей Севастьянов; КПРФ представит Пётр Алексеенко, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – Олег Брячак, ЛДПР представит Антон Минаков, от партии «Яблоко» – Артур Гайдук, от «Новых Людей» – Андрей Маковский.

Заседание оргкомитета на правах старейшего по возрасту депутата нового созыва провёл Пётр Алексеенко. Депутаты назначали дату проведения первой сессии Собрания седьмого созыва и утвердили проект повестки. Парламентариям предстоит принять структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, своего представителя в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссии и определить их персональный состав. В повестку также включены вопросы о регистрации политических фракций.

Говоря об имеющихся комитетах и комиссиях, спикер ещё действующего созыва Собрания Александр Котов предложил сохранить их. Он также обратил внимание, что в связи с уменьшением количества депутатов, в три комитета войдут по шесть человек, а не по семь, как было ранее. Александр Котов также напомнил, что шести прошедшим партиям необходимо выдвинуть своего представителя как минимум на одну руководящую должность на штатной основе.

Выборы депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: Единая Россия – 39,61%, КПРФ –20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые Люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».