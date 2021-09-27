С начала этого года Псковскую область посетили 200 тысяч туристов

200 тысяч туристов посетили Псковскую область за восемь месяцев 2021 года. Об этом сообщила и.о. председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова на круглом столе в медиацентре ПАИ 27 сентября.

За прошлый 2020 год, по словам Марины Егоровой, Псковскую область посетили 257 тысяч туристов. Летом загрузка по региона составила 50%, однако ряд средств размещения имели почти полную загрузку. Как отметила и.о. председателя комитета, в этом году динамика бронирования оказалась на 40% выше, чем в прошлом.

«Пандемия сказалась – люди ушли от организованных экскурсий, наш регион посещают индивидуалы и туристы на машинах. Спросом пользовались хутора и фермы, люди интересовались сплавами по рекам, треками по долинам. Монумент в Самолве – точка притяжения, которая даст толчок, чтобы люди к нам ехали. Люди остаются довольны и впечатлены тем, что они там видят», – подчеркнула спикер.