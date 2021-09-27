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Общество

С начала этого года Псковскую область посетили 200 тысяч туристов

27 сентября 2021 года, 13:57

200 тысяч туристов посетили Псковскую область за восемь месяцев 2021 года. Об этом сообщила и.о. председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова на круглом столе в медиацентре ПАИ 27 сентября.

С начала этого года Псковскую область посетили 200 тысяч туристов

Фото: Дарья Хваткова

За прошлый 2020 год, по словам Марины Егоровой, Псковскую область посетили 257 тысяч туристов. Летом загрузка по региона составила 50%, однако ряд средств размещения имели почти полную загрузку. Как отметила и.о. председателя комитета, в этом году динамика бронирования оказалась на 40% выше, чем в прошлом.

«Пандемия сказалась – люди ушли от организованных экскурсий, наш регион посещают индивидуалы и туристы на машинах. Спросом пользовались хутора и фермы, люди интересовались сплавами по рекам, треками по долинам. Монумент в Самолве – точка притяжения, которая даст толчок, чтобы люди к нам ехали. Люди остаются довольны и впечатлены тем, что они там видят», – подчеркнула спикер.

С начала этого года Псковскую область посетили 200 тысяч туристов

Фото: Дарья Хваткова

Интерес туристов к Псковской области, по словам Марины Егоровой, вырос вместе с увеличившимся туристическом потоком.

В регионе многие туристы предпочитают «классический четырехугольник» – Псковский кремль, Дом Пушкина, Печоры и Изборскую крепость.

Как отметила директор ООО «Континент -тур», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова, согласно проведенным опросам, туристы готовы повторно приезжать в Псковскую область.

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