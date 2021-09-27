100 млн рублей ежегодно будет получать ПсковГУ на реализацию программы развития

Победа в проекте «Проект 2030», проводимого Министерством науки и высшего образования РФ, позволила ПсковГУ стать ежегодным получателем гранта в размере 100 млн рублей вплоть до 2030 года на реализацию целей программы развития.

В рамках победы в проекте «Приоритет 2030» ПсковГУ ежегодно будет получать 100 млн рублей на реализацию программы развития. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

«Для нас стали открытием 5 вузов, в том числе команда Псковского государственного университет. Эти вузы произвели сильное впечатление. Каждый находится на своем этапе, у каждого свои задачи. Но мы впервые увидели у регионов настолько сильное желание меняться и трансформироваться. Они находятся в хорошей форме, были подготовлены опытом предыдущего участия. От них мы ждали хороших результатов, и они продемонстрировали такие результаты», – отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

В программе развития, которую представил псковский вуз, были рассмотрены два стратегических проекта. Первый, по словам ректора Натальи Ильиной, предполагает создание Псковским государственным университетом единого научно-образовательного пространства «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ»» в консорциуме с «Курчатовским институтом» и Витебским государственным университетом.

Второй проект вуза связан с отсутствием кадров первичного звена здравоохранения в Псковской области.

«Мы хотим выстроить непрерывную цепочку подготовки и развития медицинских кадров, начиная от школы до многопрофильного портфеля программ дополнительного образования врачей. Этот проект мы выполняем вместе с губернатором. Принято решение о передаче нам медицинского колледжа, государственного задания на повышение квалификации врачей и выделении жилищного фонда для молодых и приглашенных специалистов», – отметила Наталья Ильина.

В проекте «Приоритет 2030» боролись 106 вузов России из 46 субъектов. Более 60% вузов – региональные. На грант всего поступило порядка 200 заявок. Победа в проекте позволит ПсковГУ создать сетевой университет на территории северо-западного приграничья для обеспечения международного сотрудничества Российской Федерации, Республики Беларусь и стран Балтии.