Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

100 млн рублей ежегодно будет получать ПсковГУ на реализацию программы развития

27 сентября 2021 года, 13:34

В рамках победы в проекте «Приоритет 2030» ПсковГУ ежегодно будет получать 100 млн рублей на реализацию программы развития. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Победа в проекте «Проект 2030», проводимого Министерством науки и высшего образования РФ, позволила ПсковГУ стать ежегодным получателем гранта в размере 100 млн рублей вплоть до 2030 года на реализацию целей программы развития.

100 млн рублей ежегодно будет получать ПсковГУ на реализацию программы развития

Фото: Псковский государственный университет

«Для нас стали открытием 5 вузов, в том числе команда Псковского государственного университет. Эти вузы произвели сильное впечатление. Каждый находится на своем этапе, у каждого свои задачи. Но мы впервые увидели у регионов настолько сильное желание меняться и трансформироваться. Они находятся в хорошей форме, были подготовлены опытом предыдущего участия. От них мы ждали хороших результатов, и они продемонстрировали такие результаты», – отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

В программе развития, которую представил псковский вуз, были рассмотрены два стратегических проекта. Первый, по словам ректора Натальи Ильиной, предполагает создание Псковским государственным университетом единого научно-образовательного пространства «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ»» в консорциуме с «Курчатовским институтом» и Витебским государственным университетом.

Второй проект вуза связан с отсутствием кадров первичного звена здравоохранения в Псковской области.

«Мы хотим выстроить непрерывную цепочку подготовки и развития медицинских кадров, начиная от школы до многопрофильного портфеля программ дополнительного образования врачей. Этот проект мы выполняем вместе с губернатором. Принято решение о передаче нам медицинского колледжа, государственного задания на повышение квалификации врачей и выделении жилищного фонда для молодых и приглашенных специалистов», – отметила Наталья Ильина.

В проекте «Приоритет 2030» боролись 106 вузов России из 46 субъектов. Более 60% вузов – региональные. На грант всего поступило порядка 200 заявок. Победа в проекте позволит ПсковГУ создать сетевой университет на территории северо-западного приграничья для обеспечения международного сотрудничества Российской Федерации, Республики Беларусь и стран Балтии.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С начала этого года Псковскую область посетили 200 тысяч туристов
Вакантный мандат Псковской гордумы получит сотрудница радиозавода «Плескава»
Концерт шансонье Артура Руденко пройдет в Пскове 28 сентября
ПАИ обогнало конкурентов по цитируемости в два раза
В Пскове с 1 октября изменится расписание движения автобусов
26 человек пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю
На 30% увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области
До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 27 сентября
Свыше 3600 псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Батареи – огонь

Общество / Коммуналка
25 сентября 18:47

Батареи – огонь

Почему иногда приходится топить улицу
В сухом остатке

Общество / Здоровье
24 сентября 11:54

В сухом остатке
Всё в дом

Общество / Коммуналка
22 сентября 11:38

Всё в дом

Как живет единственный в Пскове Дом образцового содержания