Вакантный мандат Псковской гордумы получит сотрудница радиозавода «Плескава»

Вакантный мандат депутата Псковской городской Думы в региональном отделении партии «Справедливая Россия — За правду» решили передать начальнику по управлению имуществом Псковского завода радиодеталей «Плескава» Валентине Александровой. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель реготделения партии Олег Брячак.

«Мы долго думали, взвешивали, кому передать мандат. У нас в партии есть давние соратники и Валентина одна из них. Она прошла с нами все выборы и зарекомендовала себя», - сказал Олег Брячак. Он отметил, что вторым претендентом на мандат был Юрий Сергеев, который отвечает в региональном отделении партии за работу со старшим поколением. «Юрию Анатольевичу уже за 80 лет и он отказался по состоянию здоровья», - пояснил лидер псковских справедливороссов. Он подчеркнул, что Валентина Александрова и Юрий Сергеев вносят равный вклад в работу партии.

Сам Олег Брячак на прошлой неделе написал заявление о сложении полномочий депутата Псковской городской Думы. В сессии, назначенной на 28 сентября, он уже не планирует участвовать.

По итогам сентябрьских выборов партия «Справедливая Россия — За правду» получила одно место в Псковском областном Собрании. Этот мандат передан Олегу Брячаку.

Валентина Александрова родилась 20 марта 1970 года в посёлке Кунья Псковской области, окончила Псковский государственный педагогический институт. В разные годы работала учителем истории в Слепневской восьмилетней школе Куньинского района и в СПТУ №23 города Пскова.

С 2002 по 2010 была индивидуальным предпринимателем, с 2011 года трудится на радиозаводе.