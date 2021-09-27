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Политика / Партии

Вакантный мандат Псковской гордумы получит сотрудница радиозавода «Плескава»

27 сентября 2021 года, 13:12

Вакантный мандат депутата Псковской городской Думы в региональном отделении партии «Справедливая Россия — За правду» решили передать начальнику по управлению имуществом Псковского завода радиодеталей «Плескава» Валентине Александровой. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель реготделения партии Олег Брячак.

Вакантный мандат Псковской гордумы получит сотрудница радиозавода «Плескава»
Валентина Александрова
Фото с сайта регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду»

«Мы долго думали, взвешивали, кому передать мандат. У нас в партии есть давние соратники и Валентина одна из них. Она прошла с нами все выборы и зарекомендовала себя», - сказал Олег Брячак. Он отметил, что вторым претендентом на мандат был Юрий Сергеев, который отвечает в региональном отделении партии за работу со старшим поколением. «Юрию Анатольевичу уже за 80 лет и он отказался по состоянию здоровья», - пояснил лидер псковских справедливороссов. Он подчеркнул, что Валентина Александрова и Юрий Сергеев вносят равный вклад в работу партии.

Сам Олег Брячак на прошлой неделе написал заявление о сложении полномочий депутата Псковской городской Думы. В сессии, назначенной на 28 сентября, он уже не планирует участвовать.

По итогам сентябрьских выборов партия «Справедливая Россия — За правду» получила одно место в Псковском областном Собрании. Этот мандат передан Олегу Брячаку.

Валентина Александрова родилась 20 марта 1970 года в посёлке Кунья Псковской области, окончила Псковский государственный педагогический институт. В разные годы работала учителем истории в Слепневской восьмилетней школе Куньинского района и в СПТУ №23 города Пскова.

С 2002 по 2010 была индивидуальным предпринимателем, с 2011 года трудится на радиозаводе.

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