Концерт шансонье Артура Руденко пройдет в Пскове 28 сентября

28 сентября в 19:00 в Пскове на сцене БКЗ Филармонии с программой «Только лучшее» выступит талантливый шансонье Артур Руденко.

Артур Руденко – загадочный певец, которого многие ищут, но не могут найти. Его часто путают с другими артистами, приписывая им его песни, а ему – совершенно другие.

На концертах Артура всегда живой звук и уютная атмосфера. Своим чувственным и волшебным голосом певец старается достучаться до сердца каждого. Его душевным выступлениям невозможно не подпевать. Общение с ним проходит как со старым добрым другом.

Артур Руденко является многократным лауреатом премии «Шансон года», а также постоянным участником проектов «Славянский Базар», «Эх, разгуляй!» и т.д. Он часто выступает гостем в телевизионных программах на Первом канале, «России-1», «Шансон-ТВ», а также на телеканале «Ля-минор».

Его хиты «Падал белый снег», «Забыть нельзя», «Счастье ты мое голубоглазое», «Один на двоих отель» выступают визитной карточка артиста. Они звучат в ежедневной ротации на радио «Шансон» и на крупнейшей радиостанции Белоруссии «Рокс».

В рамках концертной программы «Только лучшее» Артур исполнит такие золотые хиты, как «Падал белый снег», «Забыть нельзя», «Счастье ты мое голубоглазое», «Я дышу тобой».