ПАИ обогнало конкурентов по цитируемости в два раза

По результатам недели с 20 по 27 сентября Псковское агентство информации снова стало самым цитируемым региональным СМИ с показателем 11 тыс. 847 сообщений. По данным «Медиалогии» у ближайшего конкурента - «Псковской ленты новостей» - количество цитат составило 5 тыс. 086.

Сервис анализирует данные по 207 СМИ Псковской области. В пятерку лучших вместе с ПАИ и ПЛН вошли Luki.ru, заняв третье место с показателем в 2 тыс. 74 цитаты. На четвертой строчке расположилась ГТРК «Псков» с 1 тыс. 408 ссылками. На пятом месте оказалось радио «Эхо Москвы - Псков» с показателем в 753 цитаты.

«Псковскую правду» на минувшей неделе цитировали, в том числе, портал Международного центра Рерихов, СМИ Тверской области.