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Общество

ПАИ обогнало конкурентов по цитируемости в два раза

27 сентября 2021 года, 12:05

По результатам недели с 20 по 27 сентября Псковское агентство информации снова стало самым цитируемым региональным СМИ с показателем 11 тыс. 847 сообщений. По данным «Медиалогии» у ближайшего конкурента - «Псковской ленты новостей» - количество цитат составило 5 тыс. 086.

Сервис анализирует данные по 207 СМИ Псковской области. В пятерку лучших вместе с ПАИ и ПЛН вошли Luki.ru, заняв третье место с показателем в 2 тыс. 74 цитаты. На четвертой строчке расположилась ГТРК «Псков» с 1 тыс. 408 ссылками. На пятом месте оказалось радио «Эхо Москвы - Псков» с показателем в 753 цитаты.

«Псковскую правду» на минувшей неделе цитировали, в том числе, портал Международного центра Рерихов, СМИ Тверской области.

ПАИ обогнало конкурентов по цитируемости в два раза

Если анализировать статистику по регионам, то больше всего материалы Псковского агентства информации использовали областные и федеральные СМИ — 6 тыс. 976 и 4 тыс. 804 цитаты соответственно.

ПАИ обогнало конкурентов по цитируемости в два раза

В топ-рубрик, в которых использовались материалы ПАИ, вошли власть, общество и социальная сфера, здоровье и медицина, ЧП, транспорт, силовые структуры, культура и искусство, право.

ПАИ обогнало конкурентов по цитируемости в два раза

Псковское агентство информации по данным «Медиалогии» становится самым цитируемым региональным СМИ вторую неделю подряд.

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