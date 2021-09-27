В Пскове с 1 октября изменится расписание движения автобусов

Расписание движения городских автобусов в Пскове изменится с 1 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 1 октября изменится расписание по следующим маршрутам: №2 и №17 (ул. Рокоссовского – Вокзал); №3 (ул. Рокоссовского – ул. Инженерная); №4 (ул. Рокоссовского – Учхоз), №5, №10 и №11 (Вокзал – Архив); №6 (ул. Рокоссовского – Череха); №14а (ул. Рокоссовского – Онкодиспансер); №16 (Снятная гора – Вокзал).

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте «Псковпассажиравтотранса».