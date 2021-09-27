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Происшествия / ДТП

26 человек пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

27 сентября 2021 года, 10:56

С 20 по 26 сентября в Псковской области в ДТП пострадали 26 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в Госавтоинспекции региона.

26 человек пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

Дарья Хваткова

За минувшую неделю в регионе произошло 19 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 26 человек, один – погиб. С 20 по 26 сентября сотрудниками ГИБДД были пойманы 48 нетрезвых водителей, 11 из них выявили повторно.

Также за этот период полицейскими было пресечено 1 тыс. 834 административных правонарушения.

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