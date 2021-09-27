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Общество

На 30% увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области

27 сентября 2021 года, 10:08

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Псковской области выявили еще 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

На 30% увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове зафиксированы 35 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 17 тыс. 229), в Великих Луках – 29 (всего 8 тыс. 199).

15 жителей региона заразились в Псковском районе (всего 4 тыс. 88), по девять – в Островском (всего 2 тыс. 300) и Великолукском (всего 1 тыс. 251) районах, восемь – в Порховском районе (всего 1 тыс. 500). По семь новых случаев выявили – в Дедовичском (всего 1 тыс. 203) и Стругокрасненском (всего 669) районах, по шесть – в Невельском (всего 1 тыс. 952), Новосокольническом (всего 1 тыс. 347) и Себежском (всего 872) районах, пять – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 353).

По три человека заболели в Бежаницком (всего 540) и Пустошкинском (всего 494) районах, по два – в Печорском (всего 914), Гдовском (всего 789) и Новоржевском (всего 696). Один новый случай зафиксирован в Усвятском районе (всего 325).

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 49 тыс. 942 человека, вылечились – 42 тыс. 792, в том числе 11 – за минувшие 24 часа. Умерли – 769 жителей региона. За все время было проведено 537 тыс. 404 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 43 – за прошедшие сутки.

«За неделю рост заболеваемости составил +30%. Много. Динамика нарастает, поэтому еще раз призываю всех к соблюдению требования противовирусной безопасности», – подчеркнул Михаил Ведерников и отметил, что с 27 сентября возобновляются проверки и рейды.

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Комментарии

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Бабулечка
14:03 27.09.2021

35 новых случаев в Пскове... все больные с воспалениями лёгких???сомнительно очень. Так они всегда были, эти воспаления, пневмонии. Но нынче засекречена статистика пневмоний, а вдруг обычных,нековидных пневмоний больше... как же народ то поверит страшенному вирусу? В Югре с населением более 1500 млн чел, умерли два человека от ковида, а в регионе 60 "ещё пять, или шесть", населения меньше в два раза.Дома не умирают, только в больнице. Необходимо давно делать вывод.

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