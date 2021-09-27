До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 27 сентября

27 сентября в Псковской области днём температура воздуха будет держаться на отметке +10…+15 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 27 сентября в Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадки в этот день не ожидаются. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове осадки не прогнозируются. В дневное время воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью температура воздуха будет держаться на отметке +2…+4 градуса.

В Великих Луках также дождей не ожидается. Днём столбики термометров будут показывать +11…+13 градусов, в ночное время – +3…+5 градусов.