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Общество

До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 27 сентября

27 сентября 2021 года, 09:15

27 сентября в Псковской области днём температура воздуха будет держаться на отметке +10…+15 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 27 сентября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 27 сентября в Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадки в этот день не ожидаются. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове осадки не прогнозируются. В дневное время воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью температура воздуха будет держаться на отметке +2…+4 градуса.

В Великих Луках также дождей не ожидается. Днём столбики термометров будут показывать +11…+13 градусов, в ночное время – +3…+5 градусов.

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