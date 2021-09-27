Свыше 3600 псковичей прошли ревакцинацию от коронавируса

3 тыс. 659 человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
3 тыс. 659 человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки привились 72 человека, вторым компонентом – 76 жителей региона. Всего с начала вакцинации первым компонентом привились 183 тыс. 117 псковичей, вторым – 172 тыс. 287.
Расход поступившей вакцины в регионе составляет 77,5%.