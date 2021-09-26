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Происшествия / ЧП

Тело женщины нашли в сгоревшем доме в Псковской области

26 сентября 2021 года, 13:27

Спасательные службы нашли тело погибшей 32-летней женщины в сгоревшем доме в Себеже в Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Тело женщины нашли в сгоревшем доме в Псковской области

В 9:40 25 сентября на улице Максима Горького в Себеже в комнате 3х4 метра в жилом доме произошло возгорание, в результате которого сгорели стена и потолок. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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