154 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области

В Пскове 38 новых случаев заражения (всего 17 тыс.194), в Великих Луках – 35 (всего 8 тыс. 170).

В Псковском районе за последние сутки 13 заразившихся коронавирусом (всего 4 тыс.73). По семь новых случаев насчитываетя в Островском (всего 2 тыс. 291) и Порховском (всего 1 тыс. 492) районах. По шесть – в Великолукском (всего 1 тыс. 242) и Печорском (всего 912) районах. В Бежаницком (всего 537), Невельском (всего 1 тыс. 946), Опочецком (всего 1 тыс. 348) и Стругокрасненском (всего 662) районах коронавирусом заболели по пять человек.

По четыре человека заразились в Дедовичском (всего 1 тыс. 196) и Себежском (всего 866) районах. По три – в Палкинском (всего 518) и Плюсском (всего 879) районах. По два – в Пушкиногорском (всего 586) и Усвятском (всего 324) районах. По одному новому случаю заражения насчитывается в Дновском (всего 380), Красногородском (всего 443), Новоржевском (всего 694) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 341) районах.

За все время в области проведено 536 тыс. 361 исследование, из которых 1 тыс. 416 за 25 сентября. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом насчитывается 49 тыс. 787, в частности 154 за последние 24 часа. 42 тыс. 781 человек выздоровел, в том числе 174 за прошедший день. За все время от ковида скончались 769 человек, 6 – за последние сутки.