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Общество

До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 сентября

26 сентября 2021 года, 10:33

26 сентября в Псковской области днем столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов, ночью температура воздуха будет от +2 до +7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До +14 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 сентября

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозам синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами будут кратковременные дожди, ночью существенных осадков не ожидается. Ветер ожидается северных направлений умеренный.

В Пскове днем без существенных осадков, температура воздуха прогреется до +11…+13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4…+6.

В Великих Луках днем ожидаются кратковременные дожди и температура от +12 до +14. Ночью без осадков и столбики термометров будут показывать +4…+6.

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