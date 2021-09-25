26 сентября в Печорах пройдет концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН»

26 сентября в 16:00 в Лютеранской церкви Св.Петра в Печорах на улице Гагарина 12а пройдет концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН». Об этом сообщает группа «Органные концерты в Печорах» в «ВКонтакте».
26 сентября в 16:00 в Лютеранской церкви Св.Петра в Печорах на улице Гагарина 12а пройдет концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН». Об этом сообщает группа «Органные концерты в Печорах» в «ВКонтакте».
Слушатели смогут послушать орган в исполнении лауреата международного конкурса, члена Союза композиторов РФ и по совместительству доцента Московской консерватории Алексея Шмитова.
В программу войдут:
И.С.БАХ - Прелюдия ми-бемоль мажор BWV 552,1
Соната ре минор BWV 527
Andante
Adagio e dolce
Vivace
Фуга ми-бемоль мажор BWV 552,2
Л.ВЬЕРН - из цикла «24 пьесы-фантазии»: «Наяды», «Гимн солнцу»
А.ГИЛЬМАН - Соната №8 (2-я симфония) ля мажор ор.91
I Интродукция и Allegro risoluto
II Adagio con affetto
III Скерцо
IV Andante sostenuto
V Интермедия и Allegro con brio
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