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Культура / Событие

26 сентября в Печорах пройдет концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН»

25 сентября 2021 года, 19:59

26 сентября в 16:00 в Лютеранской церкви Св.Петра в Печорах на улице Гагарина 12а пройдет концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН». Об этом сообщает группа «Органные концерты в Печорах» в «ВКонтакте».

26 сентября в Печорах пройдет концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН»
Фото из группы «Органные концерты в Печорах» в «ВКонтакте»

Слушатели смогут послушать орган в исполнении лауреата международного конкурса, члена Союза композиторов РФ и по совместительству доцента Московской консерватории Алексея Шмитова.

В программу войдут:

И.С.БАХ - Прелюдия ми-бемоль мажор BWV 552,1

Соната ре минор BWV 527

Andante

Adagio e dolce

Vivace

Фуга ми-бемоль мажор BWV 552,2

Л.ВЬЕРН - из цикла «24 пьесы-фантазии»: «Наяды», «Гимн солнцу»

А.ГИЛЬМАН - Соната №8 (2-я симфония) ля мажор ор.91

I Интродукция и Allegro risoluto

II Adagio con affetto

III Скерцо

IV Andante sostenuto

V Интермедия и Allegro con brio

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