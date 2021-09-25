26 сентября в Печорах пройдет концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН»

26 сентября в 16:00 в Лютеранской церкви Св.Петра в Печорах на улице Гагарина 12а пройдет концерт органной музыки «БАХ, ВЬЕРН, ГИЛЬМАН». Об этом сообщает группа «Органные концерты в Печорах» в «ВКонтакте».