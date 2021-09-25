Псковичи представят регион на шоу «Русский ниндзя»

Президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин и спортсмен Алексей Гиацинтов примут участие в спортивно-развлекательном шоу «Русский ниндзя» на канале СТС от Псковской области. Об этом Александр Кузьмин сообщает в своём Instagram.

«Русский ниндзя» — российский вариант формата Ninja Warrior. Шоу стало известным во всем мире благодаря фирменной полосе препятствий, усложняющейся с каждым последующим этапом. В финале участников ждет испытание «Гора Мидорияма».

На отборе участникам надо успешно преодолеть шесть препятствий, не сорвавшись в воду. В полуфиналах полоса препятствий становится на порядок сложнее. Финал разделен на три этапа с ограничениями по времени.