Готовится документация по реставрации Снетогорского монастыря в Пскове

Идет процесс разработки документации по сохранению, реставрации и приспособлению Снетогорского монастыря для современного использования. Уже весной 2022 планируется приступить к выполнению работ. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном обращении к жителям в Instagram.

Впервые за почти 100 лет в соборе Рождества Божией Матери в Снетогорском монастыре Владыкой Тихоном была проведена божественная литургия.

Сейчас в монастыре проходят большие работы по приведению памятника в порядок. Так, в здании впервые сняли леса, мешающие восприятию цельной панорамы фресок.

К середине октября также завершится комплекс первоочередных противоаварийных работ по укреплению основания Южной башни монастыря.