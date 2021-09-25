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Политика / Выборы

Губернатор поблагодарил избирателей за неравнодушие к будущему Псковской области

25 сентября 2021 года, 13:19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил избирателей за неравнодушие к будущему региона в своем еженедельном обращении к жителям в Instagram.

«Мы со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы оправдать ваше доверие, и сделать Псковскую область ещё лучше и комфортнее для всех её жителей и гостей!» – сообщил глава региона.

Михаил ведерников также выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации выборов: наблюдателям, членам избирательных комиссий, спасателям, силовикам.

В начале недели подвели итоги Единого дня голосования, явка на которое в Псковской области была достаточно высокой и составила 44%. По количеству проголосовавших избирателей Псковщина заняла третье место на Северо-Западе России.

«В целом голосование прошло с соблюдением всех мер безопасности, при точном исполнении избирательного законодательства, без серьёзных нарушений» – рассказал Михаил Ведерников.

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