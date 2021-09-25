Фейки о готовящихся нападениях на псковские школы распространяли украинские ботофермы

Источником информационных вбросов о готовящихся на псковские школы нападениях были украинские ботофермы. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном обращении к жителям в Instagram.

«Подобные вбросы уже несколько раз были – ранее они были на тему якобы минирования учебных учреждений» – прокомментировал ситуацию глава региона.

На этой неделе на фоне трагедии в Перми в чатах студентов и родителей Псковской области появились сообщения о готовящихся атаках на учебные учреждения. 22 сентября была ложная информация о стрельбе в одной из псковских школ.

«Тема крайне серьёзная, поэтому мы оперативно отработали её вместе с МВД и ФСБ», – сообщил губернатор.