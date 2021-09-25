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Общество / Здоровье

Коечный фонд для ковидбольных расширяют в Псковской области

25 сентября 2021 года, 13:10

Постепенно начинает расширятся коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном обращении к жителям в Instagram.

По словам губернатора, для этого будет дополнительно задействован Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы.

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области ухудшается. Две недели подряд фиксируется рост заболеваемости. Но, как сообщил Михаил Ведерников, такое развитие событий было предсказуемым, а все риски были обозначены еще в августе. Система здравоохранения была подготовлена заранее.

«У нас есть необходимые препараты и средства индивидуальной защиты для противодействия потенциальной новой волне коронавируса», – поделился губернатор.

Глава региона также призвал вакцинироваться, чтобы не столкнуться с тяжелыми последствиями коронавируса.

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