148 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области

За минувшие сутки, 24 сентября, в Псковской области зафиксировано 148 новых случаев заражения коронавирусном. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках заразились 36 человек (всего 8 тыс. 135), в Пскове – 35 (всего 17 тыс. 156).

В Псковском районе зафиксировано 14 новых случаев (всего 4 тыс. 60), в Невельском – девять (всего 1 тыс. 941), в Дедовичском – восемь случаев (всего 1 тыс. 192). Семь человек заразились в Островском районе (всего 2 тыс. 284), шесть – в Опочецком (всего 1 тыс. 343).

По пять случаев подтвердили в Новосокольническом (всего 1 тыс. 340) и Великолукском (всего 1 тыс. 236) районах. По четыре – в Бежаницком (всего 532) и Себежском (всего 862) районах. По три заболевших зафиксировали в Пустошкинском (всего 491) и Струго-Красненском районах (всего 657). В Гдовском (всего 787) и Усвятском (всего 322) районах обнаружили по два новых случая заболевания коронавирусом.

По одному случаю зафиксировано в Куньинском (всего 461), Новоржевском (всего 693), Печорском (всего 906), Плюсский район (всего 876) и Порховском (всего 1 тыс. 485) районах.

С начала пандемии ковидом в Псковской области заболели 49 тыс. 633 человека, из которых 148 за 24 сентября, выздоровели – 42 тыс. 607, в том числе 87 за минувший день. Умерли – 763 жителя региона, из них 4 – за прошедшие сутки. На данный момент проведено 534 тыс. 945 исследований на COVID-19. За последние 24 часа – 2 тыс. 8.