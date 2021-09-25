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Экономика / Инвестиции

Почти 5 млн. рублей получил псковский проект от Президентского фонда культурных инициатив

25 сентября 2021 года, 11:02

Проект «Празднование 100-летия хора Псково-Печерского монастыря» творческого клуба «Феникс» получил грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив в размере 4 983 815 рублей. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Почти 5 млн. рублей получил псковский проект от Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Дарья Хваткова

Ещё 8 проектов от Псковской области также получили грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. В их число вошли: псковское отделение Русского географического общества и их проект «Близкие по духу – сервис поиска наставника в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (поддержка в размере 396 670 рублей); АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» с проектом «Виртуальное путешествие по Псковской области» (883 810 рублей); проект Дновского районного культурного центра РКЦ «Детский мюзикл – новый импульс развития детского художественного творчества в условиях малого города» (499 618,50 рублей); местная религиозная организация православный приход храма Святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова и их «Рождественские чтения на Псковской земле. Духовные истоки и неизвестные грани истории» (1 567 081 рублей); Детская школа искусств г. Пскова c проектом «Создание открытой мастерской печатной графики в г. Пскове: Доступный эстамп» (1 482 558,28 рублей).

Средства из Президентского фонда культурных инициатив также получили ИП Криксина Татьяна Сергеевна и проект «Сказки псковских мастеров - интерактивная выставка русских народных и авторских игрушек псковских мастеров» (1 487 705 рублей); ЦЕНТР ТАЛАНТОВ и их проект «Региональный фестиваль искусств Центр талантов на ветрах истории и современности - 2022, посвященный нематериальному культурному наследию Псковской области» (1 392 758,62 рублей) и проект Палкинского районного Центра досуга «Деревня – территория традиций и творчества» (430 389 рублей).

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