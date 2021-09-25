До +13 градусов ожидается в Псковской области 25 сентября

25 сентября в Псковской области днем столбики термометра будет держаться на отметке +8…+13 градусов, ночью – +4…+9 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По сообщению синоптиков, в регионе ожидается облачная погода. Днем пройдут дожди, ночью в отдельных районах – кратковременные дожди. Днем ветер будет западных направлений, ночью – северных направлений умеренный.

В Пскове днем ожидаются дожди и температура от +11 до +13, ночью существенных осадков не ожидается, столбики термометров покажут +6…+8.

В Великих Луках днем дождь, ночью – небольшой. Днем воздух прогреется до +10…+12, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8.