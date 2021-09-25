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Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

25 сентября 2021 года, 09:59

Новый очаг коронавируса выявлен в средней образовательной школе №1 в Невеле области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

И.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил, что в настоящее время в школе на карантин по ковид закрыли 6 классов. Школа продолжает работать в обычном режиме.

«В образовательном учреждении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных лиц», – подчеркнул Андрей Ермаков.

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