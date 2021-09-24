Победители творческого конкурса «Псков. Любовь» определены

С помощью компетентного жюри были определены победители трех номинаций творческого конкурса «Псков. Любовь». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региона.

Тимофея Власова признали автором лучшего текста истории любви. В номинации «Песня о любви к городу Пскову» победила Людмила Бомейко с песней «Псковский говорок». Она же стала лидером в номинации «Видеоролик — признание в любви».

Победителям вручат полезные для продолжения их творческой деятельности подарки.

В рамках конкурса также были определены победители интернет-голосования, происходящего в открытом формате. По мнению зрителей лучший текст представила Татьяна Рыжкова, лучший видеоролик сняла Людмила Бомейко, а лучшую песню исполнила Вера Ланкина,.

Победители онлайн-голосования также получат призы: запись и выпуск сувенирного диска, прокат видео на площадках области, читка текста профессиональными артистами, создание видеоверсии, профессиональная аранжировка.

Всего было заявлено более 30 работ.

Конкурс «Псков. Любовь» проводится в регионе впервые. Его старт объявили на открытии второго Международного кинофестиваля «Западные ворота», прошедшего в Пскове в июле 2021 года. Целью конкурса является объединение всех, кто любит псковскую землю и готов выразить эту любовь в своем творчестве.

Учредителями конкурса являются комитет по культуре Псковской области и управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области. Организатор – региональная Театрально-концертная дирекция.