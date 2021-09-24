4 библиотеки в 2022 году модернизируют в Псковской области

Четыре библиотеки будут модернизированы в Псковской области в рамках национального проекта «Культура». Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщает в своем Instagram-аккаунте.
Четыре библиотеки будут модернизированы в Псковской области в рамках национального проекта «Культура». Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщает в своем Instagram-аккаунте.
Все поданные Псковской областью заявки на конкурс «Библиотека нового поколения» победили. В связи с этим в следующем году модернизируют Дедовичскую, Дновскую, Печорскую центральные районные библиотеки, а также районную детскую библиотеку в Палкинском районе.
На модернизацию библиотек направят 35 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В учреждения закупят современное компьютерное и мультимедийное оборудование и новую мебель, а также обновят книжный фонд библиотек. В помещениях появятся новые пространства и информационные сервисы для организации и проведения мероприятий.
Результатом преображения библиотек в рамках национального проекта становятся не только внешние изменения, но и смена принципа работы сотрудников с посетителями, позволяющая привлекать новых читателей и открывать дополнительные площадки, кружки и секции.
Пять учреждений преобразят уже в этом году. В октябре в новом формате начнут работать детская экологическая библиотека «Радуга» в Пскове, Печорская районная детская библиотека и первая сельская модельная библиотека в деревне Полоное Порховского района. До конца года также модернизируют Великолукскую городскую детскую библиотеку имени А. Гайдара и Дедовичскую поселковую библиотеку.
В прошлом году модельные библиотеки открыли в Пскове, Порхове и Острове.