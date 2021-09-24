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Транспорт

С 29 сентября по 2 октября перекроют часть дорог Псковской области в связи с ралли «Пушкинские Горы-2021»

24 сентября 2021 года, 15:35

С 29 сентября по 2 октября временно прекратят автомобильное движение по дорогам регионального значения на территории Пустошкинского, Себежского, Опочецкого, Новоржевского и Бежаницкого районов Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Такое решение было принято с целью обеспечения безопасности участников и зрителей финального этапа Кубка России по ралли «Пушкинские Горы — 2021», подготовка и проведение которого планируется на это время.

С 29 сентября по 2 октября перекроют часть дорог Псковской области в связи с ралли «Пушкинские Горы-2021»

Фото: Александр Сидоренко

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов подписал соответствующий приказ.

29 сентября пройдут тестовые заезды. В связи с этим с 10:00 до 18:00 перекроют отрезки дороги Пустошка – Щукино – Алоль в Пустошкинском районе (от деревни Андрохново до деревни Забеги, от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок), а также участки дороги Максютино – Радионово в Себежском районе (от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни).

Пропуск гражданского и общественного транспорта будет осуществляться по требованию участников автомобильного движения с задержкой по времени не более 5 минут.

В дни соревнований, с 30 сентября по 2 октября, пропуск гражданского и общественного транспорта будет возможен только в перерывах между заездами.

30 сентября с 9:00 до 14:00 движение перекроют по участку дороги Куденково – Сехино в Опочецком районе (от деревни Куденково до деревни Кошкино).

1 октября с 16:00 до 18:20 перекроют отрезок дороги Овчино – Дубровы – Литово в Новоржевском районе (от деревни Дубровы до деревни Литово).

2 октября с 9:00 до 11:40, с 11:50 до 14:45 и с 14:50 до 17:45 будет закрыт участок дороги Новоржев – Кудеверь (от деревни Макарово Новоржевского района до деревни Зубково Бежаницкого района). С 12:20 до 14:40 и с 14:50 до 17:10 перекроют отрезок дороги Кудеверь – Бардово (от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района). С 9:15 до 12:00 – отрезок дороги Бежаницы – Кудеверь – Болготово (от деревни Кудеверь Бежаницкого района до деревни Духново Опочецкого района).

Временное прекращение движения обеспечивает Федерация автомобильного спорта Псковской области.

Организатор соревнований Мыслевич Олег Вадимович, тел. 8-911-378-05-81.

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