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Политика / Партии

Александр Сотник может получить мандат депутата Псковской гордумы

24 сентября 2021 года, 15:30

Александр Сотник может получить мандат депутата Псковской городской Думы, который становится вакантным в связи с уходом лидера регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олега Брячака в Псковское областное Собрание.

Александр Сотник может получить мандат депутата Псковской гордумы
На фото Александр Сотник

«Такие разговоры шли, я баллотировался в гордуму от партии на последних выборах. По идее мне должны предложить мандат, но сам напрашиваться не буду», - сказал в беседе с корреспондентом «Псковской правды» Александр Сотник.

Он заверил, что в случае получения депутатского мандата «Справедливой России» будет «трудиться не покладая рук на благо города и его жителей».

При этом Олег Брячак заверил корреспондента «Псковской правды», что пока никаких решений не принято и имя нового депутата гордумы будет известно только на следующей неделе.

Комментируя информацию, появившуюся в одном из Телеграм-каналов о передаче мандата Александру Сотнику, партийный лидер заявил: «Я такого решения не принимал».

Александр Алексеевич Сотник родился 27 ноября 1950 года, имеет высшее образование. Является заместителем директора ООО «Империал».

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