15 километров сетей отремонтировали Псковские теплосети к отопительному сезону

«Псковские тепловые сети» отремонтировали 15 километров сетей в Пскове к началу отопительного сезона. Об этом сообщил директор предприятия Игорь Максимов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 сентября.

Игорь Максимов добавил, что также заменили тысячу единиц запорной арматуры и израсходовали на работах около 5 тонн электродов для сварки. По его словам, в год должно меняться 2-3% сетей, и в этом году предприятие вышло на эти параметры.

Директор «Псковских тепловых сетей» рассказал, что в Пскове работают 26 котельных, 92 центральных тепловых пункта, более 500 километров тепловых сетей и горячего водоснабжения. В этом году обслуживать все это пришлось в условиях изнуряющей жары. Как отметил Игорь Максимов, за все лето рабочее место никто не бросил, за что директор поблагодарил коллектив.

Он также поделился, что на предприятии были случаи, когда на больничном одновременно находились по 50-60 человек, а всего коронавирусом переболели около 100 работников.