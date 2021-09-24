Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Оружие от топора до американского винчестера представил Псковский музей

24 сентября 2021 года, 14:20

Фондовое хранилище Псковского музея-заповедника показало, что держали в руках и носили на головах наши воинственные предки. Об этом рассказало Псковское агентство информации в рамках проекта «Кладовая сокровищ».

Оружие от топора до американского винчестера представил Псковский музей
Пистолет.
Фото Арсения Тимашова.

В материале ПАИ можно узнать об оружии и одежде разных эпох. Здесь представлены и гранитный топор II тысячелетия до н. э., найденный во время раскопок в Себежском районе, и меч князя Всеволода-Гавриила с надписью «Чести моей никому не отдам», и даже русская офицерская шпага, которая видела бои с Наполеоном на территории немецких государств в начале XIX века. Помимо оружия можно познакомиться и с кивером, в котором снимался Игорь Костолевский в киноленте «Звезда пленительного счастья», и даже с шапкой-гренадеркой Гольштинских войск времен Петра III.

Подробнее читайте в материале «Кладовая сокровищ: кивер актера Игоря Костолевского и меч князя Всеволода-Гавриила».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Победители творческого конкурса «Псков. Любовь» определены
1,5 миллиона рублей поручил выделить Михаил Ведерников на погашение долгов пушкиногорской гостиницы «Дружба» в Псковской области
Ежемесячные выплаты ветеранам труда Псковской области планируют проиндексировать
Завершена работа над себежским томом книги «Солдаты Победы»
4 библиотеки в 2022 году модернизируют в Псковской области
Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове
С 29 сентября по 2 октября перекроют часть дорог Псковской области в связи с ралли «Пушкинские Горы-2021»
Александр Сотник может получить мандат депутата Псковской гордумы
Самый загадочный фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выйдет 28 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города
Труба зовет

Культура
17 сентября 21:24

Труба зовет

Как печорская кирха с уникальным старинным органом обрела вторую жизнь