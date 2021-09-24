Оружие от топора до американского винчестера представил Псковский музей

В материале ПАИ можно узнать об оружии и одежде разных эпох. Здесь представлены и гранитный топор II тысячелетия до н. э., найденный во время раскопок в Себежском районе, и меч князя Всеволода-Гавриила с надписью «Чести моей никому не отдам», и даже русская офицерская шпага, которая видела бои с Наполеоном на территории немецких государств в начале XIX века. Помимо оружия можно познакомиться и с кивером, в котором снимался Игорь Костолевский в киноленте «Звезда пленительного счастья», и даже с шапкой-гренадеркой Гольштинских войск времен Петра III.

Подробнее читайте в материале «Кладовая сокровищ: кивер актера Игоря Костолевского и меч князя Всеволода-Гавриила».