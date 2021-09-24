Самый загадочный фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выйдет 28 сентября

28 сентября выйдет фильм о соборе Иоанна Предтечи, который станет первым из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Премьера состоится на портале Псковского агентства информации.

В фильм вошли эксклюзивные кадры, факты из истории храма, мнения краеведов, археологов и священнослужителей. «Первый выпуск станет самым загадочным. Ведь вокруг именно этого собора собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается загадкой», - рассказала автор цикла, журналист Лариса Малкова.

Самый древний храм города стал усыпальницей псковских княгинь и хранил множество тайн, тайников и кладов. Так, в 1978 году помимо уникальных икон археологи нашли предметы быта.

Также собор стал местом действий нескольких глав романа «Лавр» Евгения Водолазкина. Главный герой - средневековый врач - занимается исцелением больных, и отправляется на территорию монастыря, где стоял храм Иоанна Предтечи.

Проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» продолжает получать положительные отзывы от различных экспертов, которые успели посмотреть первые фильмы. Travel-блогер, лучший гид 2018 года по версии Русского географического общества Георгий Макеев отметил, что цикл положительно отразиться на туристическом имидже Пскова, поскольку достаточно часто люди планируют путешествия, опираясь именно на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Я еще не был в Псковской области, но, наверняка, теперь ко мне будут обращаться чаще с заказом на экскурсии по городу. И я с удовольствием приеду и сниму серию роликов про Псков. Так что теперь-то турист поедет в Псковскую область!» - подчеркнул блогер.