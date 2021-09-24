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Экономика

Вячеслав Федюнин уходит с поста руководителя Фонда инвестиционного развития Псковской области

24 сентября 2021 года, 14:10

Вячеслав Федюнин уходит с поста руководителя Фонда инвестиционного развития Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Вячеслав Федюнин уходит с поста руководителя Фонда инвестиционного развития Псковской области

Фото: Арсений Тимашов

По словам Вячеслава Федюнина, 24 сентября станет его последним рабочим днем в этой должности. Причиной его ухода с поста директора Фонда инвестиционного развития региона стали личные обстоятельства.

В августе 2020 года Вячеслав Федюнин стал главой Агентства инвестиционного развития региона, которое получило новое название – Фонд инвестиционного развития Псковской области в августе 2021 года.

В сопровождении Фонда насчитывается 44 инвестроекта, 10 из которых приняты на сопровождение в 2021 году. 24 проекта вышли на стадию реализации. Общий объем планируемых инвестиций в региональную экономику составляет более 100 млрд рублей.

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